Резонансна колонка Залужного про війну: в ISW проаналізували заяви головнокомандувача

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували колонку Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного про позиційний характер війни в Україні.

Про це йдеться у свіжому звіті ISW.

Аналітики наголошують, що колонка Залужного "Сучасна позиційна війна і як її виграти" більш чітко окреслює його міркування щодо змін, які має здійснити Україна, щоб подолати нинішню "позиційну" стадію війни, ніж інтерв’ю для цього ж таки видання The Economist.

"Позиційна війна стосується військових операцій, які не призводять до швидких або різких змін на лінії фронту, незважаючи на постійні зусилля обох сторін покращити свої позиції", - кажуть в Інституті.

У статті головнокомандувач наголошує, що війна "поступово переходить у позиційну форму". За його словами, для подолання позиційної війни Україні необхідно здобути перевагу в повітрі; проривати мінні загородження в глибину; підвищити ефективність контрбатарейної боротьби; створити і підготувати необхідні резерви; і нарощувати можливості радіоелектронної боротьби.

Аналітики ISW зауважують, що колонка Залужного зосереджена, скоріше, на поясненні того, що нинішній позиційний характер війни є результатом технологічно-тактичного паритету на полі бою і широкого використання мінних загороджень російськими та українськими військами.

Крім того, український воєначальник розглянув можливості, які відкриваються перед Україною у зв'язку з викликами з боку Росії, включаючи значні втрати, яких зазнала російська авіація, використання ЗСУ західного ракетного та артилерійського озброєння, а також нездатність Кремля скористатися своїми людськими мобілізаційними ресурсами через політичні, організаційні та мотиваційні проблеми.

"Залужний стверджував, що, щоб уникнути "окопної війни" у стилі Першої світової війни та перейти до маневреної війни, Україна має розробити нові підходи, включаючи технологічні та інші зміни, деякі з яких залежать від підтримки Заходу, а інші вимагають адаптації в українській армії, державі та суспільства", - пишуть американські аналітики.

Генерал дійшов висновку, що позиційність вигідна РФ, оскільки вона затягує війну і може дозволити Москві досягти переваги в певних сферах.

"Колонка Залужного була присвячена тому, як відновити маневр у позиційній війні, а не аргументам, що війна зайшла в глухий кут", - наголошують в ISW.

Реакція на статтю Залужного

Президент Володимир Зеленський прокоментував статтю Залужного та перебіг війни в Україні. З його слів, війна в Україні не є "патовою" - навіть якщо "минув час", і "люди втомилися".

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква наголосив, що останніми днями суспільного резонансу набули статті у західних виданнях Time та The Economist про Зеленського, владу та війну. Але в цьому контексті коментувати для широкого загалу події на фронті – це дуже дивно, каже він.

Не залишилися без уваги заяви українського головнокомандувача і в Москві, бо у Путіна прокоментували статтю Залужного про війну в "глухому куті". Речник Кремля Дмитро Пєсков цинічно наголосив, що Україні нібито варто зрозуміти, що "абсурдно навіть говорити про можливість її перемоги на полі бою".

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