Результат із часом бачать усі: Зеленський розповів про таємні наради з військовими та урядовцями

Результат таких важливих нарад - це коли українські захисники знищують логістику, бази, командні центри ворога.

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок наради з військовими, з представниками військово-промислового сектору, з урядовцями.

Про це президент повідомив у вечірньому зверненні 29 серпня.

"Важливі наради, важлива тематика, озвучувати її – неправильно. Але результат із часом бачать усі. Бачать, коли наші захисники знищують логістику, бази, командні центри ворога. Це – продовжимо", - наголосив він.

Зеленський також заявив, що російським окупантам потрібно тікати з України. Якщо росіяни не залишать українські території, їм доведеться мати справу з українськими захисниками.

Нагадаємо, українські воїни прорвали першу лінію оборони на Херсонщині. Зараз у тимчасово окупованому Херсоні та в області все частіше чути вибухи, місцевих жителів закликають перебувати в укриттях.

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