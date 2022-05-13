"Результат може не задовольнити всіх": Верещук про переговори щодо військових з "Азовсталі"

"Результат може не задовольнити всіх": Верещук про переговори щодо військових з "Азовсталі"

Команда працює над звільненням українських військових з заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Перемовини з ворогом дуже складні і результат може не задовольнити всіх.

В питанні звільнення захисників Маріуполя не варто перебільшувати вплив світових лідерів.

Про це повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Серце країни зараз – це "Азовсталь". Крім азовців, там наші ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, бійці СБУ, поліцейські та тероборона. Поділяю тривогу та хвилювання близьких за долю захисників фортеці. Війна – це кров і сльози. На війні чудес не буває. Є суворі реалії. Тому працює тільки тверезий та прагматичний підхід", – йдеться у повідомленні.

Верещук наголосила, що не варто перебільшувати вплив світових лідерів, бо "якби цей вплив був належним, не було б війни".

Віцепрем’єрка зазначила, що є в наказ президента – зробити все можливе та неможливе, щоб "витягнути наших звідти".

"Команда працює. Перемовини з ворогом дуже складні. Результат може не задовольнити всіх. Але наше завдання – витягнути наших хлопців. Усіх. Живими. Дасть Бог, усіх врятуємо", – резюмувала міністерка.

Нагадаємо, президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко звернулись до світових лідерів з закликом врятувати життя цивільним та військовим на "Азовсталі".

За даними Генштабу ЗСУ, протягом 13 травня в Маріуполі основні зусилля окупанти зосереджували на блокуванні українських підрозділів у районі заводу "Азовсталь", продовжуються обстріли.

Ірина Верещук про обмін важкопоранених військових та фільтрацію цивільних

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