"Результати дуже смачні" - Гуменюк про відповідь ЗСУ на масовані обстріли РФ України

Російські окупанти продовжують тероризувати вогнем правий берег Дніпра. Росіяни гатять і по звільнених територіях, і по тих, які навіть не були під окупацією.

Про це розповіла керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Водночас, вже окупанти маневрують на лівобережжі Херсонської області і відчувають суттєву відповідь українських захисників на ворожі обстріли.

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"Вони побоюються нашої відповіді. Вони її відчувають, вона досить суттєва. Наразі ми ще не можемо звітувати про результати, але вони дуже смачні і ви їх почуєте дуже скоро", - сказала Гуменюк.

Раніше Наталія Гуменюк попередила, що Росія готується до нової атаки України, але це може бути не масований ракетний обстріл, оскільки РФ змінила тактику. Йдеться про комбіновану атаку.

Нагадаємо, 24 грудня армія РФ кілька годин вела обстріл Херсона. Атака була скерована на цивільні місця: ринок, торговельний центр, житлові будинки, адміністративні будівлі.

Було багато жертв і поранених.

У Святвечір росіяни ще раз обстріляли Херсон. Використали запальні боєприпаси. За даними джерел, спалахнули будинки, є часткове руйнування дахів. На щастя, минулося без жертв.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи обстріл Херсона, написав: "Соцмережі, скоріш за все, позначать ці фото як "чутливий контент". Але це не чутливий контент – це реальне життя України та українців".

Крім того, росіяни регулярно обстрілюють Харківщину. Найбільше страждає Куп'янський район.

А також постійно гатять російські окупанти по прикордонних громадах Сумської області.

Потерпає і Нікопольщина від ударів армії РФ.

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