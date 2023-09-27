У РФ закінчуються десантники і не тільки: австрійський експерт Купер відповів критикам контрнаступу

Австрійський військовий експерт Том Купер, який відомий своїми іронічними замітками на адресу росіян, у своєму новому звіті проаналізував ситуацію на півдні України, де ЗСУ проводять контрнаступ.

Далі ТСН.ua публікує адаптивний переклад звіту.

Російські десантники скоро "закінчаться

"Переглядаючи безліч репортажів з передової на півдні Запоріжжя за останні кілька днів, навіть тижнів, і провівши деякі аналізи, впевнений принаймні у двох речах:

Такими темпами, як кремлівське керівництво заганяє своїх ВДВ-шників під Роботине-Вербове-Новопрокопівку, у них скоро не залишиться десантників узагалі – і то ще до початку дощів (що, до речі, для українців хороша новина); Друга непогана новина: такими темпами, як кремлівське керівництво втрачає системи ППО і РЕБ, танки й артилерійські установки… ну… про це далі", – пише Купер.

За інформацією експерта, 24-27 серпня російську 58-ма ЗВА (загальновійськова армія) була настільки сильно розбита, що її розвал і, отже, український прорив між Роботиним і Вербовим був неминучим.

Спроба контратаки РФ

Купер стверджує, що росіяни відреагували кидком чотирьох дивізій ВДВ – стратегічного резерву ЗС РФ. Ці війська він називає найкращими, що було в Росії ще до війни. Їх розгортають у війнах такого роду першими та для найскладніших завдань.

"Остання надія Пуддинга (так Купер називає Путіна. – Ред.), називайте як завгодно – на південне Запоріжжя. Їх відправили для того, щоб поправити ситуацію: мабуть, керуючись нагальною потребою надати Пуддингу кілька відео "хороших новин", – припускає експерт.

На його думку, росіяни хотіли оточити "виступ" українських військ, який утворився внаслідок просування ЗСУ між Роботиним і Вербовим, напасти одночасно і зі східного, і з західного флангу.

Втрати окупантів

"Справа в тому, що це не спрацювало. Адже росіяни не тільки втратили більшу частину із 810-тої бригади морської піхоти, але й три полки ВДВ. Майже цілу дивізію. Вони зазнали таких важких втрат, що рештки двох (не одного) зі згаданих полків розбіглися з поля бою...

Джерела повідомляють, що 7-ма дивізія ВДВ втратила навіть більшу частину свого командного складу, тоді як 234-го та 237-го полків (обидва з 76-тої дивізії ВДВ), де факто, вже не існує", – розповідає Купер.

Задум ЗСУ

На думку експерта, в цьому й полягає основна причина того, чому ЗСУ, здавалося б, не досягли серйозних успіхів за останні кілька тижнів на цьому напрямку: українці зосереджено допомагали росіянам знекровлювати їхні найкращі підрозділи.

За інформацією Купера, одна з українських бригад, задіяна у цих боях, втратила лише двох бійців пораненими та всього два броньовики.

Чи є в РФ резерви

Купер стверджує, що російське командування розгорнуло навіть свій стратегічний резерв, і він був пошматований ще швидшими темпами, ніж 58 ЗВА.

За його словами, резервів у росіян більше немає.

"Звичайно, вони назбирають іще трохи мобіків-дєсантніків, "Шторм-Z" і ще що завгодно, щоб кинути на цей напрямок, але: у Росії вже не залишилося кращих військ, ніж 7-ма і 76-та дивізії ВДВ, втрачені в цих боях. І що далі на південь просуватимуться українці, то слабшими будуть російські польові укріплення", – каже експерт.

Найважче – позаду

За словами Купера, ЗСУ подолали найгірше ще в червні-липні та на початку серпня. Це було те поєднання 10-кілометрових щільних мінних полів і найкращих російських польових укріплень.

"Якщо порівнювати, то розбити десантників, яких погнали в контратаку по відкритій місцевості, та за підтримки, нарешті достатньої кількості артилерійських снарядів (і то на дві повнокровні артилерійські бригади), було "доволі просто"... Хлопці, безсумнівно, втомлені, й іноді в них купа поранених, проте: бойовий дух у них піднесений", – каже експерт.

Відповідь критикам українського контрнаступу

"Тим, для кого ці показники можуть все ж видатися недостатніми, пропоную також взяти до уваги от що.

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Судячи зі статистики, яку публікує офіційний Київ, у кожен із останніх чотирьох місяців ЗСУ знищували більше російської артилерії, ніж за перші 4 місяці цього року разом взятих. Навіть краще: судячи з того, що наразі відомо про ці зусилля, ЗСУ діяли в ході добре організованої, ретельно та терпляче проведеної операції.

Операція ця включала, зокрема, значне "пригнічення" російських систем ППО ще у другій половині червня та особливо у липні, а тоді – коли шлях був відкритий і системи ППО було придушено – ЗСУ почали систематично нищити численні російські артилерійські бригади, а також артилерійські частини різних інших підрозділів.

Від серпня українці переключили увагу на вибивання артилерії, у вересні вже вели боротьбу із контратаками росіян та артилерією + не соромилися також громити російську ППО в Криму.

Результати – вражаючі: українські БПЛА кружляють над полем бою, вишукуючи російську артилерію. Навіть гелікоптери ПС ЗСУ можуть діяти там, де їх не було видно місяцями.

Російські бази в Криму злітають в повітря, одна за одною; в районі Токмака – теж. Ближче до лінії фронту росіяни зазнають таких втрат, а знос стволів такий сильний, що вони вже не встигають витрачати свої запаси снарядів. Навіть їхні темпи виробництва та ремонту танків Т-72 і Т-80 вже не встигають за втратами", – каже Купер.

Він наголошує, що ЗСУ проводить системне, масштабне, поступове знищення збройних сил РФ. Вони щодня знищують російську протиповітряну оборону, системи РЕБ, артилерію, логістику, їхні танки та сотні російських військових.

"От і все з цієї теми. А тепер давайте позакриваємо роти й наберімося терпіння, і дамо вже хлопцям (та дівчатам) із ЗСУ закінчити цю історію –коли і в тому темпі, який їм подобається", – підсумував Том Купер.

Раніше повідомлялося, що росіяни будують нові укріплення в Запорізькій області.

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