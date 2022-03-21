Результати роботи гумкоридорів за 21 березня: спрацювали майже всі, евакуйовано понад вісім тисяч осіб

Результати роботи гумкоридорів за 21 березня: спрацювали майже всі, евакуйовано понад вісім тисяч осіб

Триває 26-й день героїчного протистояння українського народу російській агресії.

У понеділок, 21 березня, з 8-ми погоджених гуманітарних коридорів працювало 7. Загалом врятувалися та були евакуйовані 8057 людей.

Про це повідомила віцепрем'єрка –міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у відеозверненні.

Гуманітарні коридори на 21 березня - Верещук (жестовою мовою)

"Результати роботи гуманітарних коридорів 21 березня 2022 року. З 8-ми погоджених гуманітарних коридорів працювало 7. Всього сьогодні гуманітарними коридорами врятувалися та були евакуйовані 8057 людей", - зазначила вона.

За словами Верещук, у Донецькій області з Маріуполя до міста Запоріжжя сьогодні дісталися 3007 маріупольців. Усім надається необхідна допомога у місті Запоріжжя.

Сьогодні до міста Бердянськ дісталися 26 автобусів.

"Складнощі, які створюють окупаційні війська на блокпостах по маршруту до Маріуполя, на жаль, не дозволяють автобусам швидко дістатися до місць збору людей. Евакуація з міст Бердянськ, населених пунктів Мангушської ОТГ, зокрема селища Мелекіно та селища Нікольське, відбудеться завтра зранку з 9.00 до 11.00", - сказала вона.

За словами віцепрем'єрки, з міста Запоріжжя також буде направлено ще 27 великих автобусів за маршрутом.

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"Вирішуємо питання для доставки завтра додаткового об'єму пального до Бердянська, щоб продовжити безоплатно заправляти машини маріупольців", - зазначила Верещук.

В Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога: харчування, медична допомога, місця для відпочинку.

"У Київській області по маршруту з селища Велика Димерка до Броварів вдалося вивести більше 4370 людей – до автобусів для евакуації приєдналася велика кількість приватних авто. По маршруту з Бучі і Ворзеля було евакуйовано 380 людей, а також доставлено гуманітарну допомогу у вигляді продуктів, медикаментів і одягу. Із села Козаровичі до міста Вишгород евакуація не відбулася – окупаційні війська обстріляли колону і не дозволили людям вийти", - зазначила політикиня.

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Крім того, гуманітарним коридором з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Гірське до міста Бахмут було евакуйовано 300 людей. Крім цього, до цих населених пунктів було доправлено більше 200 тонн гуманітарної допомоги.

Тим часом стало відомо, що держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну грошову щомісячну допомогу в сумі 2 тисячі гривень. Також 3 тисячі гривень будуть виплачені на кожну дитину, яка вимушено переїхала до більш безпечних регіонів. Уряд сьогодні вже реалізовує масштабну програму допомоги українцям.

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