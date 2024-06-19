"Результату не бачу": комбат 3-ї штурмової "розніс" мобілізацію в Україні

Кухарчук зазначив, що бачить мобілізацію пенсіонерів – людей віком до 57 років, але "це не вихід із ситуації".
В Україні нові механізми мобілізації для пошуку додаткових сил ухвалюються надто пізно. І після місяця дії нового закону про мобілізацію результатів не видно.
Таку думку командир Другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук висловив у інтерв’ю "Українській правді".
Комбат звернув увагу на те, що росіяни відправляють на війну проти України африканських студентів, але це не означає, що в РФ закінчилися свої солдати. Просто росіяни доволі вчасно знайшли ще один механізм мобілізації, коли їм якраз потрібен додатковий ресурс.
"У нас, на превеликий жаль, все ухвалюється занадто пізно. Наприклад, я наразі займаюся мобілізацією ув'язнених. Для прикладу: в 2022 році, і за словами адміністрації колонії, і за словами ув'язнених, 97-98% ув'язнених готові були йти воювати. Сьогодні, враховуючи всі обмеження, 15-20% ми зможемо набрати", – оцінив Кухарчук.
Він також відповів на запитання, чи бачить результат після того, як минув місяць від набуття чинності законом про посилення мобілізації:
"Чесно, не бачу. Я бачу кол-центри, які працюють, які розводять на гроші європейців. Бачу правоохоронні органи, які їх кришують. Бачу народних депутатів, які їх кришують".
"Мобілізація пенсіонерів – там да. Людей до 57 років, але багато хто з них виглядає вже на 70. Це не вихід із ситуації", – зазначив комбат.
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Мобілізація ув’язнених
Кухарчук також прокоментував суперечності в суспільстві, які викликає процес мобілізації ув'язнених. Зокрема, існує думка, що ув’язнені можуть самовільно залишити частину або скоїти правопорушення.
"Будуть СЗЧ, 100% будуть. Наприклад, в Азербайджані відбувалося щось подібне з ув'язненими. Там випустили усіх охочих, дали їм по автомату, по 3-4 магазини, і сказали через три дні прибути в певну точку. 80% прибуло, 20% пішли в СЗЧ. І тут так само буде", – прогнозує комбат.
Він зауважив, що серед в’язнів справді є такі, хто планує мобілізуватися, а потім втекти.
"Але в нашому відсталому пострадянському суспільстві є дуже велика частина людей у в'язницях, які не мали би там сидіти. І є дуже велика частина людей у цивільному житті, які мали б сидіти у в'язниці", – наголосив боєць.
Кухарчук займається мобілізацією ув’язаних, і розповів про цей процес:
"Я приїжджаю в тюрму, виступаю перед бажаючими. Відчуваю себе Пригожиним".
Він сказав, що мотивує в’язнів приблизно так само, як і ексвласник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин: "Слова трошки інші, але, по суті, десь так воно і виглядає".
Після цього з кожним охочим комбат проводить особисту співбесіду.
"Дізнаюся про його стан здоров'я, за що він сидить. Дізнаюся про його мотивацію воювати. І потім на підставі цих всіх факторів я даю йому можливість заповнити анкету", – розповів Кухарчук.
Нагадаємо, на початку червня Кухарчук повідомив, що у Третій окремій штурмовій бригаді вирішили не створювати окремий спецпідрозділ під добровольців із в’язниць. Натомість після навчального центру їх рівномірно інтегруватимуть до підрозділів.
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