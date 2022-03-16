“Результату не досягли”: російські кораблі обстріляли населений пункт в Одеській області

“Результату не досягли”: російські кораблі обстріляли населений пункт в Одеській області

Окупанти обстріляли район селища Тузли.

Вночі, 16 березня, російські військові нанесли ракетний та артилерійський удар по території Одеської області.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він зазначив, що район селища Тузли на Одещині обстріляли з російських кораблів. Таку поведінку військових розцінюють як спробу перевірити українську систему берегової охорони.

"Випустили величезну кількість боєприпасів із великої дистанції. Результату не досягли. Намагань висаджувати десант не було", – додав Геращенко.

Ранішестало відомо, що зенітний ракетний підрозділ "Повітряне командування "Південь" ліквідував два ворожих літаки Су-30.

Читайте також: