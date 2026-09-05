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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
901
Час на прочитання
1 хв

"Режим тиші" та вибухи в українських містах: головні новини ночі 5 вересня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 5 вересня 2026 року:

  • У Борисполі після ворожої атаки загорілася багатоповерхівка: що відомо (фото, відео) Читати далі –>

  • У Дніпрі пролунали вибухи на тлі загрози балістики Читати далі –>

  • Росія вдарила по промисловому підприємству у Кам’янському: перші подробиці Читати далі –>

  • РФ вдарила по багатоповерхівці в Борисполі: стало відомо про постраждалих Читати далі –>

  • Що з "режимом тиші" на фронті: ЗМІ повідомили нові деталі з Офісу президента Читати далі –>

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