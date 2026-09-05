"Режим тиші" та вибухи в українських містах: головні новини ночі 5 вересня 2026 року

Після таємного візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви Кремль не лише не змінив позицію щодо війни, а, за оцінками співрозмовників WP, посилив удари по Україні, сподіваючись змусити Київ піти на територіальні поступки вже до зими.