«Режиму тиші» не було: військові розповіли про ситуацію біля важливого міста

На Покровському напрямку не було «режиму тиші». На цій ділянці фронту тривали бої.

Про це повідомив речник окремого штурмового полку Скеля «Письменник» в ефірі «КИЇВ24».

«На Покровському напрямку протягом цих днів тривали бойові дії. Ворог продовжував розташовувати піхоту, „затягувати“ малі піхотні групи. Були зіткнення в районі Покровська, Гришина, Родинського, Білицького та Удачного. Вся ця ділянка була активною»,

З його слів, окупанти застосовували КАБи, артилерію і міномети. Військовий наголосив, що окупанти застосовували різне озброєння, але «можливо, трошки менше, ніж до так званого „перемир’я“.

В ОШП «Скеля» кажуть, що особливо інтенсивний тиск триває в районі села Гришине, що у Покровському районі, вже понад місяць.

Також фіксували спроби створити «картинку» до 9 травня — зокрема з прапорами. Втім, ці групи були ліквідовані.

Зірване РФ «перемир’я» — що відомо

Генштаб повідомив, що Кремль зірвав власне «перемир’я» навіть під час параду. 9 травня станом на 16:00 на фронті загарбники здійснили 51 атаку від початку доби. Найбільше окупанти тиснули на Покровському і Гуляйпільському напрямках.

Окрім того, ворог зірвав і другий день власного «перемир’я». Станом на 16:00 10 травня росіяни 60 разів атакували позиції Сил оборони. Водночас на Куп’янському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог не проводив наступальних дій.

За даними Генштабу втрати РФ за другу добу перемир’я склали 900 загарбників, а за першу — 840. Загалом, від 24 лютого 2022-го знищено 1 342 030 окупантів.

Дата публікації 21:14, 10.05.26

