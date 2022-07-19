"РФ 30 років укорінювала в Україні свою агентуру": Данілов розповів про виявлення ворожих агентів

Держава-агресор Росія 30 років укорінювала в Україні свою агентуру, поширювала та підтримувала агентів.

Тепер кремлівських агентів щодня затримують на території України. У зв'язку з цим на сьогодні в державі дуже непроста ситуація.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зауважив, що питання протидії російській агентурі перебуває на особистому контролі у президента України Володимира Зеленського.

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"Це питання - на контролі президента України. Більш того, я не виключаю, що навіть на найближчому засіданні ставки верховного головнокомандувача, яке має відбутися на цьому тижні, таке питання буде розглядатися. Принаймні, президент таке питання поставив, ми таке засідання готуємо, і таке питання там буде розглядатися", - сказав Данілов.

За його словами контррозвідка працює та шукає коригувальників ворожого вогню у всіх населених пунктах.

"Контррозвідка працює постійно не тільки у Вінниці, в Києві, Харкові, Миколаєві, Одесі та інших містах. Такі затримання відбуваються щодня, і не про всі ці затримання ми оголошуємо публічно, але робота ведеться дуже потужна", - наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, у Києві затримали ймовірного бойовика "Л/ДНР" та жінку, яка фотографувала блокпости.

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