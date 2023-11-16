РФ активізувала перекидання техніки через Маріуполь та район: куди вона рухається

Лише за один день зафіксовано щонайменш дві колони по 10 вантажівок з БК.
Росіяни активізували перекидання військового забезпечення та живої сили через Маріуполь та Маріуопльский район, яка рухається переважно в напрямку Бердянська Запорізької області.
Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його інформацією, лише за середу, 15 листопада, зафіксовано щонайменш дві колони по 10 вантажівок з БК, які рухалися через Маріуполь-Мангуш у вказаному напрямку.
Окрім того, зафіксовано рух військових колон з тягачами на північ від Маріуполя через селище Чермалик.
"Ворожа авіація знову заходить з напряму Ейськ-Приморсько-Ахтарськ в напрям на північ Донецької області. Поменшало пусків КАБ та ракет в бік Запоріжжя над Маріуполем при збереженні активності авіації, що вказує про пріоритет на північ області", - написав він.
Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти продовжують облаштовувати свої військові бази.
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