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РФ активізувала перекидання техніки через Маріуполь та район: куди вона рухається

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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РФ активізувала перекидання техніки через Маріуполь та район: куди вона рухається

Військова російська техніка. Фото ілюстративне: скриншот з відео

Лише за один день зафіксовано щонайменш дві колони по 10 вантажівок з БК.

Росіяни активізували перекидання військового забезпечення та живої сили через Маріуполь та Маріуопльский район, яка рухається переважно в напрямку Бердянська Запорізької області.

Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його інформацією, лише за середу, 15 листопада, зафіксовано щонайменш дві колони по 10 вантажівок з БК, які рухалися через Маріуполь-Мангуш у вказаному напрямку.

Окрім того, зафіксовано рух військових колон з тягачами на північ від Маріуполя через селище Чермалик. 

"Ворожа авіація знову заходить з напряму Ейськ-Приморсько-Ахтарськ в напрям на північ Донецької області. Поменшало пусків КАБ та ракет в бік Запоріжжя над Маріуполем при збереженні активності авіації, що вказує про пріоритет на північ області", - написав він.

Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти продовжують облаштовувати свої військові бази.

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Дата публікації
Перегляди
1234
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