РФ активізувалася на межі Запоріжжя і Донеччини – Братчук

На думку Братчука, росіяни хочуть вирівняти свою лінію бойового зіткнення.
На межі Запорізької і Донецької областей російські окупанти активізували свої дії.
Про це заявив військовий експерт та речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук, передає "Київ 24".
"На Времівському напрямку – це межа Запорізької і Донецької областей – ситуація є активізованою. Мета ворога очевидна – зрізати цей плацдарм, стабілізувати для них лінію бойового зіткнення і рухатися з півдня у бік Покровська", – каже Братчук.
Раніше у ЗСУ розповіли, яка буде ситуація на фронті взимку та які плани у росіян.
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