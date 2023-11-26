РФ активно штурмує на 5 напрямках: головні події на фронті за добу

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби, 26 листопада, на фронті відбулось 46 бойових зіткнень. Ворог завдав 33 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Внаслідок російських атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Також окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 5 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Вдалося знищити 4 "шахеди".

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Росіяни:

проводять диверсійно-розвідувальну діяльність,

здійснюють обстріли населених пунктів з території РФ,

нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Загарбники завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Середина-Буда. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області, де Силами оборони відбито 6 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Українські військові на одному з напрямків

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва. Завдав авіаційного удару біля Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку росіяни, за підтримки авіації, вели штурмові дії в районах Кліщіївки, Андріївки та східніше Північного Донецької області, де Силами оборони відбито 7 атак. Завдали авіаційних ударів поблизу Богданівки, Кліщіївки, Торецька, Північного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

Також читайте Мінометники відпрацювали по позиціях окупантів під Авдіївкою – відео

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 24 атаки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку окупанти, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 4 атаки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Старомайорське та Урожайне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Гуляйполе, Левадне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

На Херсонському противник обстріляв з артилерії Херсон. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Варто зауважити, що Кринки розташовані на лівому березі Дніпра.

Лівий берег Херсонщини

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Удари у відповідь

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Раніше у ЗСУ розповіли деталі наступу ворога на Куп’янськ.

Читайте також: