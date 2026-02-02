РФ активізувала атаки на стику Запорізької та Дніпропетровської областей: під загрозою ключова лінія оборони

Російські військові / © Associated Press

На стику Запорізької та Дніпропетровської областей фіксується зростання активності російських військ. За наявною інформацією, противник інтенсивно атакує лінію населених пунктів Тернувате–Остапівське–Відрадне–Коломійці.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников у соціальних мережах.

Джерела зазначають, що бої за Тернувате відбувалися вже неодноразово, а спроби штурмів повторюються. Російські підрозділи застосовують тактику просування малими групами з подальшим закріпленням на зайнятих позиціях. Після цього відбувається накопичення сил, підхід резервів і спроби розширити контрольовану ділянку.

Аналітики пояснюють, що ця лінія має важливе значення для української оборони. Вона стримує противника від активного просування у районах Покровського та Новомиколаївки.

У разі втрати цієї ділянки ситуація на напрямку може ускладнитися, адже російські війська отримають більше можливостей для наступу на ці населені пункти. Наразі вони виконують роль опорних точок, які не дозволяють противнику вийти на оперативний простір у напрямках Вільнянська, Запоріжжя та Павлограда.

Офіційної інформації Генерального штабу ЗСУ щодо змін лінії фронту на цій ділянці наразі немає.

