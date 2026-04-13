РФ активізувала наступ в одній із областей: що там відбувається

ЗСУ / © Associated Press

Реклама

Російські окупанти посилили тиск на Сумському напрямку. Ворог намагається розширити зони контролю у прикордонних районах.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За словами Трегубова, росіяни помітно активізувалися на Сумщині.

Реклама

«Принаймні у нашій зоні, і в Грабовському, і на північ від нього. Там є ще одна зона вклинення», — повідомив він.

Речник деталізував, що йдеться про обмежене просування — приблизно на 1-1,5 км від державного кордону. Він наголосив, що навіть такі незначні просування залишаються небезпечними, оскільки свідчать про наміри російських військ закріплюватися та поступово розширювати присутність у прикордонних районах.

Російські війська намагаються скористатися зміною погодних умов і активізувати наступальні дії одразу на кількох ділянках фронту. Втім, ці спроби не приносять стратегічного результату і супроводжуються значними втратами.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з військовим керівництвом. За його словами, протягом останнього часу російська армія намагалася посилити тиск, зокрема на прикордонних напрямках Харківської та Сумської областей. Українські сили завдають ударів у відповідь і стримують просування ворога.

Реклама

На Донеччині ситуація залишається відносно стабільною — суттєвих змін лінії фронту не зафіксовано. Водночас українські підрозділи продовжують активні дії, зокрема на окремих напрямках, де тривають штурмові операції.

Паралельно Росія готується до подальшої ескалації. За даними Інституту вивчення війни, уже від квітня командування РФ планує активно залучити до бойових дій мобілізованих у тимчасово окупованому Криму.

За даними ISW, протягом березня армія РФ змогла захопити 23 кв. км української території. Для порівняння, у січні російські сили просунулися приблизно на 319 кв. км, а в лютому на 123 кв. км. За оцінками аналітиків, такий низький показник не фіксувався щонайменше від вересня 2023 року.

Також експерти повідомляють, що росіяни змінюють підходи до ведення бойових дій на фронті, зосереджуючи зусилля на наступі в районі Гуляйполя, однак ця стратегія поки не приносить відчутних результатів.