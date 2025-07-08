РФ активізувала штурми на Запорізькому напрямку: експерт про загрозу

Армія РФ.війна / © Associated Press

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Армія РФ розпочала нові інтенсивні дії на півдні України - на Запорізькому напрямку. Загарбники зосередилися в районі Кам'янського.

Про це заявив керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI", військовий експерт Павло Лакійчук в ефірі “24 Каналу”.

З його слів, у планах росіян можуть бути масовані штурми на Запорізькому напрямку впродовж усього літа. Так, у 65 ОМБр "Великий Луг" повідомили, що вперше за три роки військові РФ почали штурмувати Запорізьку область по всій лінії фронту. Окупанти застосовують малі штурмові групи. Окрім того, зросла кількість застосувань БпЛА.

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“Не зовсім правильно буде сказати, що ворог рвонув у наступ на всіх напрямках фронту. Основні сили концентруються на напрямку головного удару. На Запорізькому фронті не дуже зрозуміла мета окупантів. Я гадаю, що на тих ділянках, де наступають росіяни, цілі їм ставлять не військові, а військово-політичні”, - пояснив Павло Лакійчук.

Він каже, що контрнаступ ЗСУ 2023-го був доволі складним. Втім, на Запорізькому напрямку тоді вдалося відбити деякі ділянки й відтіснити ворога. Для росіян це стало неприємним ударом, що болить і досі.

"Російські генерали за будь-яку ціну намагаються відтіснити наші Сили оборони насамперед з тих ділянок, які звільнили 2023 року. На Кам'янському та Оріхівському напрямку росіяни прагнуть вийти на ті рубежі, на яких вони стояли до нашого контрнаступу", - додав Лакійчук.

Нагадаємо, аналітики DeepState оновили мапу. З неї видно, що ворог просунувся у Запорізькій області. Зокрема, у Кам’янському. Росіяни також мають успіхи у населених пунктах Комар, Яблунівка, Торецьк та біля Запоріжжя на Донеччині.

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Зауважимо, військовий з позивним Forest повідомляв, що на Запорізькому напрямку зафіксована рекордна за три роки інтенсивність штурмових дій з боку російських військ. Мета противника — перерізати логістику в напрямку Донецька, захопити Оріхів і вийти на Маріупольську трасу.

Дата публікації 15:34, 07.07.25 Кількість переглядів 4 Коли припиняться пуски з чорного моря?! Військово-морський експерт розкрив деталі