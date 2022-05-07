РФ анонсувала на 8 травня нові удари ракетами "Точка-У" по західній Україні: дві області - під загрозою

РФ анонсувала на 8 травня нові удари ракетами "Точка-У" по західній Україні: дві області - під загрозою

Міністерство оборони Росії анонсувало нові ракетні удари у західних областях 8 травня.

Російські війська планують завдати ударів ракетами "Точка-У" по місцях скупчення людей у Львівській та Волинській областях, а потім звинуватити у цьому українських захисників.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди з посиланням на Міноборони РФ.

Раніше в РНБО закликали українців бути особливо уважними до сповіщень тривоги від 7 до 9 травня включно, оскільки існує підвищений ризик обстрілів України російськими окупантами. У ці дні у більшості регіонах подовжили тривалість комендантської години, а в деяких - скасували масові заходи заради безпеки людей.

Про можливі провокаці з боку Росії на 8-9 травня попереджають в Міністерстві внутрішніх справ. "Ми отримуємо інформацію про цілком імовірні обстріли мирних територій, а тому прошу жителів України не нехтувати сигналами повітряної тривоги", - закликали громадян України.

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