РФ анонсувала на 8 травня нові удари ракетами "Точка-У" по західній Україні: дві області - під загрозою

Міністерство оборони Росії анонсувало нові ракетні удари у західних областях 8 травня.
Російські війська планують завдати ударів ракетами "Точка-У" по місцях скупчення людей у Львівській та Волинській областях, а потім звинуватити у цьому українських захисників.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди з посиланням на Міноборони РФ.
Раніше в РНБО закликали українців бути особливо уважними до сповіщень тривоги від 7 до 9 травня включно, оскільки існує підвищений ризик обстрілів України російськими окупантами. У ці дні у більшості регіонах подовжили тривалість комендантської години, а в деяких - скасували масові заходи заради безпеки людей.
Про можливі провокаці з боку Росії на 8-9 травня попереджають в Міністерстві внутрішніх справ. "Ми отримуємо інформацію про цілком імовірні обстріли мирних територій, а тому прошу жителів України не нехтувати сигналами повітряної тривоги", - закликали громадян України.
Читайте також:
- Чи оголосить РФ офіційну війну Україні 9 травня та де братиме свіже поповнення для свого війська: в ОП пояснили
- На Запоріжжі окупанти намагалися наступати за підтримки авіації, але зазнали втрат
- На Донбасі росіяни кидають всі сили на захоплення Рубіжного, Лимана та Сєвєродонецька
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.