РФ атакувала цивільне судно з українською пшеницею: Зеленський показав фото

Президент наголосив, що чекає на реакцію світу на російський ракетний удар.

Російські війська 12 вересня у Чорному морі завдали ракетного удару по цивільному судну, завантаженому пшеницею для Єгипту.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Російська ракета проти вантажу пшениці для Єгипту. Сьогоднішній удар у Чорному морі – по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, на щастя, обійшлося без людських втрат", – йдеться в заяві глави держави.

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Зеленський звернув увагу, що Україна – один із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Від нормальної та безперешкодної роботи українського експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу. Зокрема, критичним є постачання продовольства до країн Африки та регіону Близького Сходу.

Президент запевнив, що держава надалі робитиме все для захисту своїх портів, Чорного моря і постачання продовольства на глобальний ринок.

"Очікуємо на реакцію світу. Пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет", – наголосив глава держави.

РФ атакувала судно з пшеницею в Чорному морі / Фото: Володимир Зеленський

РФ атакувала судно з пшеницею в Чорному морі / Фото: Володимир Зеленський

РФ атакувала судно з пшеницею в Чорному морі / Фото: Володимир Зеленський

РФ атакувала судно з пшеницею в Чорному морі / Фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, раніше Зеленський також повідомив, що війська РФ атакували машини гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста на Донеччині. Відомо про трьох загиблих і двох поранених.

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