Цинічна атака росіян на Донеччину: є загиблий та поранені, зокрема діти

Під обстріл потрапили селище Північне, село Ганнівка та Новогродівська громада.
Російські військові 31 липня атакували артилерією, авіацією та дроном Донецьку область. Внаслідок обстрілу один чоловік загинув, п’ятеро людей отримали порання. Серед постраждалих є діти.
Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.
Окупанти здійснили артилерійський обстріл селища Північне в Бахмутському районі, внаслідок чого постраждали два місцевих жителі – 58-річний чоловік і 67-річна жінка. Їх доставили до лікарні з пораненнями ніг.
Також під обстріл потрапила Новогродівська громада, де 61-річний тракторист отримав травми від ворожого дрону і помер у кареті швидкої допомоги під час транспортування до лікарні.
Окрім цього, російські війська скинули авіабомбу на приватний сектор села Ганнівка Покровського району, в результаті чого поранення отримали дві неповнолітні дівчини (3 та 15 років) і 38-річний чоловік. Постраждалі, серед яких наймолодша дитина у важкому стані, були госпіталізовані з відкритими черепно-мозковими травмами та іншими серйозними ушкодженнями.
Нагадаємо, 29 липня окупанти атакували населені пункти Бахмутського й Покровського районів. Через обстріли четверо цивільних загинуло, четверо поранено.
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