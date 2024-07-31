Цинічна атака росіян на Донеччину: є загиблий та поранені, зокрема діти

Російські військові 31 липня атакували артилерією, авіацією та дроном Донецьку область. Внаслідок обстрілу один чоловік загинув, п’ятеро людей отримали порання. Серед постраждалих є діти.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Окупанти здійснили артилерійський обстріл селища Північне в Бахмутському районі, внаслідок чого постраждали два місцевих жителі – 58-річний чоловік і 67-річна жінка. Їх доставили до лікарні з пораненнями ніг.

Також під обстріл потрапила Новогродівська громада, де 61-річний тракторист отримав травми від ворожого дрону і помер у кареті швидкої допомоги під час транспортування до лікарні.

Окрім цього, російські війська скинули авіабомбу на приватний сектор села Ганнівка Покровського району, в результаті чого поранення отримали дві неповнолітні дівчини (3 та 15 років) і 38-річний чоловік. Постраждалі, серед яких наймолодша дитина у важкому стані, були госпіталізовані з відкритими черепно-мозковими травмами та іншими серйозними ушкодженнями.

Нагадаємо, 29 липня окупанти атакували населені пункти Бахмутського й Покровського районів. Через обстріли четверо цивільних загинуло, четверо поранено.

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