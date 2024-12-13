РФ атакувала дронами Чернігівську область: загинули 11 корів (фото)

Зокрема, через атаку дронів була пошкоджена ферма, де й загинули тварини.
Російські війська атакували ударними безпілотниками населені пункти у трьох районах Чернігівської області. Пошкоджені житлові будинки, господарські приміщення та будівля гімназії.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Через російську атаку дронами у ніч проти 13 грудня у Чернігівському районі були пошкоджені два приватні будинки.
У Прилуцькому районі внаслідок падіння бпезпілотника пошкоджені житлові будинки, господарські приміщення та будівля гімназії.
У Ніжинському районі через атаку дронів пошкоджена ферма. Загинули 11 корів.
"Повітряна тривога триває. Ворог підступний. Перебувайте в безпечних місцях", – закликав Чаус.
Нагадаємо, вночі та вранці 13 грудня армія РФ атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Зокрема, ворожі удари були спрямовані по об'єктах енергетики.
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