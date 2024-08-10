РФ атакувала дронами Херсонщину: поранення отримали шестеро мирних жителів

Сьогодні вранці російські окупанти посилили атаки дронами на Херсонську область, внаслідок чого поранення отримали шестеро цивільних.

Про це повідомили голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та ДСНС Херсонської області.

Під удар потрапляють цивільні, які перебувають на зупинках транспорту або поблизу магазинів. Рятувальники повідомили, що один з дронів скинув вибухівку на район Херсону.

Олександр Прокудін закликав жителів передмістя Херсона, селищ Садове, Антонівка, Кіндійка та Дніпровського району залишатися вдома і не виходити на вулицю без нагальної потреби. Це робиться для того, щоб уникнути небезпеки в умовах посилення атак дронами.

"На місці влучання було травмовано двох людей та пошкоджено легковий автомобіль", - розповіли у ДСНС.

Нагадаємо, 3 серпня 12-річний хлопчик отримав вибухову травму, контузію, а також поранення ноги та живота внаслідок атаки російських військових з безпілотника. Удар був спрямований як на дитину, так і на бригаду швидкої допомоги.

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