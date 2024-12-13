Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

РФ атакувала енергосистеми, транспортні мережі та ключові об’єкти по всій Україні – пані посол США

РФ атакувала енергосистеми, транспортні мережі та ключові об’єкти по всій Україні – пані посол США

Атака на енергетику України / Фото: ТСН.ua

Українська критична інфраструктура зазнала чергової масованої атаки.

На російську ракетну атаку по Україні 13 грудня відреагувала пані посол США Бріджит Брінк.

Свою заяву дипломатка опублікувала в Мережі.

Брінк опублікувала мапу України, де всю її територію охопила повітряна тривога. Пані посол висловилась про російську атаку.

"Починаючи з 07:00 за київським часом критична інфраструктура України зазнає чергової масованої атаки. Росія здійснила обстріл балістичними ракетами, націлившись на енергетичні системи, транспортні мережі та ключові об’єкти по всій країні", – йдеться в заяві дипломатки.

Допис Бріджит Брінк про атаку по Україні 13 грудня / ©
Допис Бріджит Брінк про атаку по Україні 13 грудня

Нагадаємо, раніше міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що 13 грудня російська армія атакувала об'єкти енергетики у різних регіонах.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація