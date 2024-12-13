РФ атакувала енергосистеми, транспортні мережі та ключові об’єкти по всій Україні – пані посол США

Українська критична інфраструктура зазнала чергової масованої атаки.
На російську ракетну атаку по Україні 13 грудня відреагувала пані посол США Бріджит Брінк.
Свою заяву дипломатка опублікувала в Мережі.
Брінк опублікувала мапу України, де всю її територію охопила повітряна тривога. Пані посол висловилась про російську атаку.
"Починаючи з 07:00 за київським часом критична інфраструктура України зазнає чергової масованої атаки. Росія здійснила обстріл балістичними ракетами, націлившись на енергетичні системи, транспортні мережі та ключові об’єкти по всій країні", – йдеться в заяві дипломатки.
Нагадаємо, раніше міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що 13 грудня російська армія атакувала об'єкти енергетики у різних регіонах.
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