РФ атакувала "Ланцетом" блокпост на Сумщині: відео влучання і деталі про пораненого

Момент влучання «Ланцета» у блокпост на Сумщині / © скриншот з відео

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Днями у Сумській області російський дрон «Ланцет» влучив у блокпост, де перебував працівник поліції. Чоловік зазнав поранення.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на речника поліції Сумщини Володимира Крупецьких.

Напередодні військовослужбовець Михайло Скляр опублікував відео влучання дрона у блокпост на Сумщині, повідомивши про загибель поліцейського, який там перебував. Однак речник обласної поліції заявив, що правоохоронець вижив і зараз перебуває в лікарні.

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Телеграм-канал «Труха» опублікував фото цього пораненого, але усміхненого поліцейського.

Дата публікації 11:01, 30.05.25 Кількість переглядів 13 Відео влучання "Ланцета" у блокпост на Сумщині

Постраждалий поліцейський під час атаки на блокпост на Сумщині / © Труха

Нагадаємо, російська війська наступають у Сумській області, намагаючись проникати до прикордонних сіл і закріплюватися там. В окремих районах ініціатива на боці ЗСУ, в інших — активні дії проводить ворог. Обласна військова адміністрація закликала жителів прикордонних територій Сумщини не відкладати евакуацію.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська армія здійснила наступальні дії на північ і північний схід від Сум, захопивши кілька населених пунктів області.