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- Війна
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РФ атакувала "Ланцетом" блокпост на Сумщині: відео влучання і деталі про пораненого
З’явилося відео влучання ворожого «Ланцета» у блокпост на Сумщині, що призвело до поранення працівника поліції.
Днями у Сумській області російський дрон «Ланцет» влучив у блокпост, де перебував працівник поліції. Чоловік зазнав поранення.
Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на речника поліції Сумщини Володимира Крупецьких.
Напередодні військовослужбовець Михайло Скляр опублікував відео влучання дрона у блокпост на Сумщині, повідомивши про загибель поліцейського, який там перебував. Однак речник обласної поліції заявив, що правоохоронець вижив і зараз перебуває в лікарні.
Телеграм-канал «Труха» опублікував фото цього пораненого, але усміхненого поліцейського.
Нагадаємо, російська війська наступають у Сумській області, намагаючись проникати до прикордонних сіл і закріплюватися там. В окремих районах ініціатива на боці ЗСУ, в інших — активні дії проводить ворог. Обласна військова адміністрація закликала жителів прикордонних територій Сумщини не відкладати евакуацію.
Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська армія здійснила наступальні дії на північ і північний схід від Сум, захопивши кілька населених пунктів області.