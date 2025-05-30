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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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РФ атакувала "Ланцетом" блокпост на Сумщині: відео влучання і деталі про пораненого

З’явилося відео влучання ворожого «Ланцета» у блокпост на Сумщині, що призвело до поранення працівника поліції.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Момент влучання «Ланцета» у блокпост на Сумщині

Момент влучання «Ланцета» у блокпост на Сумщині / © скриншот з відео

Днями у Сумській області російський дрон «Ланцет» влучив у блокпост, де перебував працівник поліції. Чоловік зазнав поранення.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на речника поліції Сумщини Володимира Крупецьких.

Напередодні військовослужбовець Михайло Скляр опублікував відео влучання дрона у блокпост на Сумщині, повідомивши про загибель поліцейського, який там перебував. Однак речник обласної поліції заявив, що правоохоронець вижив і зараз перебуває в лікарні.

Телеграм-канал «Труха» опублікував фото цього пораненого, але усміхненого поліцейського.

Постраждалий поліцейський під час атаки на блокпост на Сумщині / © Труха

Постраждалий поліцейський під час атаки на блокпост на Сумщині / © Труха

Нагадаємо, російська війська наступають у Сумській області, намагаючись проникати до прикордонних сіл і закріплюватися там. В окремих районах ініціатива на боці ЗСУ, в інших — активні дії проводить ворог. Обласна військова адміністрація закликала жителів прикордонних територій Сумщини не відкладати евакуацію.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська армія здійснила наступальні дії на північ і північний схід від Сум, захопивши кілька населених пунктів області.

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