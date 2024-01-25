РФ атакувала Миколаївщину: пошкоджені будинки та об’єкт критичної інфраструктури

Вночі сили ППО знищили один російський дрон у небі над Миколаївською областю.

Російські війська обстріляли Миколаївську область з артилерії 24 січня, а в ніч проти 25 січня атакували безпілотниками. Зафіксовані пошкодження.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У ніч проти 25 січня сили і засоби ППО на Миколаївщині знищили ворожий безпілотник Shahed-136/131.

Вранці 24 січня у Миколаївському районі були знешкоджені два російські FPV-дрони під час спроби атакувати з тимчасово окупованої території. Об 11:07 окупанти обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

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Також 24 січня о 15:49 та 18:50 російські артилерійські обстріли фіксувалися по двох населених пунктах Куцурубської громади.

Під час вечірнього обстрілу с. Дмитрівка Куцурубської громади пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Внаслідок цього без електропостачання опинилися три населені пункти громади. Також були пошкоджені житлові будинки. Постраждалих немає.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 25 січня влаштували атаку дронами по Україні, запустивши 14 безпілотників Shahed-136/131. Більшість із них були знищені силами ППО.

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