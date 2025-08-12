РФ атакувала навчальний підрозділ Сухопутних військ ЗСУ: є загиблий і багато постраждалих

Ракетний удар / © ТСН.ua

Російська армія у ніч проти 12 серпня завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Відомо про одного загиблого, 11 поранених та 12 травмованих.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

«Сьогодні вночі російські війська здійснили ракетний удар по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України», — йдеться в заяві.

Зазначається, що одразу після надходження сигналу «Ракетна небезпека» особовий склад сповістили належним чином. Але незважаючи на вжиті заходи безпеки, під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ група військових потрапила до зони ураження касетних боєприпасів.

Через ворожий удар наразі відомо про одного загиблого та 11 поранених різних ступенів тяжкості. Ще 12 військових звернулися по медичну допомогу зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес.

На місці працюють відповідні екстрені служби. Поранені оперативно отримують усю необхідну медичну допомогу.

Командування Сухопутних військ ЗСУ висловило співчуття рідним і близьким загиблого.

