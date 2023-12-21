РФ атакувала Нікополь з артилерії: є жертви (фото)

Загарбники пошкодили приватні будинки та вбили двох жінок.
Російські війська обстріляли з важкої артилерії Нікополь уранці 21 грудня. Внаслідок атаки є загиблі та руйнування.
Про це очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Мережі.
Окупанти вгатили по Нікополю з важкої артилерії, внаслідок чого вбили 60-річну та 46-річну жінок.
Також було поранено 86-річного чоловіка. Його з потрощеного будинку витягли рятувальники. Постраждалого доправлено до лікарні.
Внаслідок обстрілу пошкоджені чотири приватні оселі та три господарські споруди. Зачепило і лінію електропередач.
Вся інформація про атаку ще уточнюється, зазначив Лисак.
Читайте провідні новини дня:
- Окупанти просунулися біля Бахмута: в ISW розповіли, скільки території захопив ворог
- Незворотні зміни в легенях: чим небезпечний грип і як лікувати коронавірус - інтерв'ю з Ольгою Голубовською
- Із Софійського собору в Києві демонтують головний хрест: для чого це потрібно
До слова, російські загарбники 131 раз обстріляли Херсонщину. Внаслідок атаки четверо людей зазнали поранень, були влучання у житлові квартали і територію заводу.
Читайте також: