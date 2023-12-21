РФ атакувала Нікополь з артилерії: є жертви (фото)

Загарбники пошкодили приватні будинки та вбили двох жінок.

Російські війська обстріляли з важкої артилерії Нікополь уранці 21 грудня. Внаслідок атаки є загиблі та руйнування.

Про це очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Мережі.

Окупанти вгатили по Нікополю з важкої артилерії, внаслідок чого вбили 60-річну та 46-річну жінок.

Також було поранено 86-річного чоловіка. Його з потрощеного будинку витягли рятувальники. Постраждалого доправлено до лікарні.

Внаслідок обстрілу пошкоджені чотири приватні оселі та три господарські споруди. Зачепило і лінію електропередач.

Вся інформація про атаку ще уточнюється, зазначив Лисак.

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Наслідки обстрілу Нікополя 21 грудня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

До слова, російські загарбники 131 раз обстріляли Херсонщину. Внаслідок атаки четверо людей зазнали поранень, були влучання у житлові квартали і територію заводу.

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