РФ атакувала Одесу балістикою і влучила в цивільне судно під прапором Палау: що відомо про постраждалих

Ворог атакував Одещину. Ціллю агресора стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою РФ влучила в цивільне судно під прапором Палау.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Загинув громадянин України – працівник приватної компанії, що обробляв вантажі. Ще пʼятеро іноземних громадян постраждали. Четверо з них перебувають у стані середнього ступеня тяжкості, один – легкого. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

Як зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, російські терористи вкотре намагаються зірвати роботу українського зернового коридору. За останні декілька днів це вже друга атака на цивільне судно в портах Одещини. Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину росіян.

"За два дні росія атакувала друге цивільне судно, що перебувало в портах Одещини. Балістичною ракетою пошкоджено судно “OPTIMA” під прапором Палау... Тільки сьогодні судно зайшло для завантаження. Проте за кілька годин стало мішенню країни-агресора", – повідомив він.

Кулеба зазначив, що таким чином агресор знову намагається зруйнувати судноплавство в Чорному морі та підірвати українські зусилля з гарантування продовольчої безпеки. Наслідком цього може бути лише зростання нестабільності в чутливих регіонах світу, які залежать від імпорту продовольства, й неспокою в міжнародних відносинах.

Нагадаємо, раніше, в ніч проти 6 жовтня 2024 року, російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів.

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