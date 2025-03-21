РФ атакувала Одесу під час зустрічі там президента Чехії та віцепрем’єра України (фото)

Коли в Одесі перебував президент Чехії, росіяни запустили по місту три групи “Шахедів”.
Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зустрівся з президентом Чехії Петером Павелом в Одесі, яку щоночі атакує Росія.
Про це міністр повідомив у своєму телеграм-каналі.
"Зустрілися у місті Одеса, яку щоночі тероризує росія. Саме під час нашої зустрічі рф запустила три групи шахедів на місто. Весь цивілізований світ має бачити злочини росії проти України", – йдеться у дописі Кулеби.
Нагадаємо, ввечері 20 березня російські війська масовано атакували Одесу та район безпілотниками. Була пошкоджена цивільна інфраструктура, спалахнули сильні пожежі і постраждали троє людей.
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