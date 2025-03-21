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РФ атакувала Одесу під час зустрічі там президента Чехії та віцепрем’єра України (фото)

РФ атакувала Одесу під час зустрічі там президента Чехії та віцепрем’єра України (фото)

Президент Чехії Петер Павел зустрівся в Одесі з міністром розвитку громад та територій України Олексієм Кулебою / Фото: телеграм-канал Олексія Кулеби

Коли в Одесі перебував президент Чехії, росіяни запустили по місту три групи “Шахедів”.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зустрівся з президентом Чехії Петером Павелом в Одесі, яку щоночі атакує Росія.

Про це міністр повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Зустрілися у місті Одеса, яку щоночі тероризує росія. Саме під час нашої зустрічі рф запустила три групи шахедів на місто. Весь цивілізований світ має бачити злочини росії проти України", – йдеться у дописі Кулеби.

Президент Чехії Петер Павел зустрівся в Одесі з міністром розвитку громад та територій України Олексієм Кулебою / Фото: телеграм-канал Олексія Кулеби / ©
Президент Чехії Петер Павел зустрівся в Одесі з міністром розвитку громад та територій України Олексієм Кулебою / Фото: телеграм-канал Олексія Кулеби
Президент Чехії Петер Павел в Одесі / Фото: телеграм-канал Олексія Кулеби / ©
Президент Чехії Петер Павел в Одесі / Фото: телеграм-канал Олексія Кулеби

Нагадаємо, ввечері 20 березня російські війська масовано атакували Одесу та район безпілотниками. Була пошкоджена цивільна інфраструктура, спалахнули сильні пожежі і постраждали троє людей.

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