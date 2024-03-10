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РФ атакувала ракетами Мирноград на Донеччині: пошкоджені 10 багатоповерхівок, є поранені

РФ атакувала ракетами Мирноград на Донеччині: пошкоджені 10 багатоповерхівок, є поранені

Росіяни вдарила трьома ракетами по Мирнограду на Донеччині

Окупанти вночі обстріляла Мирноград на Донеччині.

Окупаційна армія Росії у ніч проти 10 березня вдарила трьома ракетами по Мирнограду на Донеччині. Внаслідок атаки було поранено десятеро людей, трьох з них – госпіталізували.   

Про це "Суспільне Донбас" розповів виконувач обов'язків Мирноградської МВА Юрій Третяк.

"Три ракетних влучання. Три воронки в одному місці в радіусі 20 метрів. Сильно пошкоджені десять житлових багатоповерхових будинків. Один під'їзд дев'ятиповерхівки має пошкодження такі, що для житла непридатний, потребує капітального відновлення", – розказав Третяк.

За його інформацією, через ракетний удар була відключена котельня. Без опалення залишились понад 2 тисячі абонентів. Наразі ремонтні бригади вже частково відновили подавання тепла.

Також пошкоджень зазнала теплотраса та колектор. Фахівці встановлюють ступінь пошкоджень та необхідні ремонтні роботи.

Нагадаємо, у ніч проти 10 березня окупанти атакували Україну, застосувавши 39 БПЛА типу "Shahed" та чотири зенітні керовані ракети С-300.

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