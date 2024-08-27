РФ атакувала "Шахедами" Запоріжжя: є жертви і поранені

У Запоріжжі вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки.

Російські війська в ніч проти 27 серпня атакували Запоріжжя дронами "Шахед". Жертвами атаки стали двоє людей, ще чотирьох поранено.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни завдали, за попередніми даними, сім ударів безпілотниками по території Запоріжжя та Запорізького району.

Спершу Федоров повідомив, що унаслідок атаки загинув чоловік, поранення отримали чоловік та жінка. Згодом він оновив інформацію та вказав, що загиблих – двоє (чоловік та жінка), поранених – четверо.

Четверо постраждалих перебувають у лікарні:

86-річна жінка у важкому стані через опіки понад 54% тіла;

59-річний чоловік у стані середньої тяжкості;

30-річна та 56-річна жінки з легкими травмами.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки, загорілась трава на відкритій території.

Нагадаємо, Росія влаштувала нову масовану атаку по Україні в ніч проти 27 серпня. У низці регіонів пролунали вибухи.

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