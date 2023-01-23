РФ атакувала сім областей України, є постраждалі серед цивільних: яка ситуація у регіонах 23 січня

Росіяни не припиняють атакувати мирні населені пункти та вбивати українців.

Минула доба, ніч та ранок 23 січня у багатьох регіонах України були з обстрілами, які Росія не припиняє здійснювати. Яка ситуація у регіонах станом на 9:00 ранку 23 січня.

Сумська область

Вночі були обстріли по території Зноб-Новгородської громади. Інформація щодо постраждалих та руйнування цивільної інфраструктури уточнюється. Сьогодні вранці ворог атакував Новослобідську громаду. Внаслідок обстрілу пошкоджено сільську раду, будинок культури, двоповерховий магазин, який не прцює, високовольтну лінію електропередач. Інформація про постраждалих уточнюється.

Протягом минулої доби росіяни обстріляли Новослобідську та Шалигінську громади. По Новослобідській громаді ворог тричі відкривав вогонь. Це були мінометні обстріли - разом 15 прильотів. По Шалигинській громаді противник ударив один раз із артилерії.

В обох випадках без постраждалих та руйнувань, зазначили в ОВА.

Дніпропетровська область

Вночі російські окупанти обстріляли Нікопольщину на Дніпропетровщині з "Градів" та "Ураганів". У Мирівську та Марганецьку громади прилетіли понад 20 ворожих снарядів. В ОВА зазначили, що ніхто не постраждав.

Харківська область

На Харківщині в результаті обстрілів російськими окупантами одна людина загинула і ще одна отримала поранення. Минулої доби ворог продовжував обстріл мирних населених пунктів Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів.

У Куп'янську ворожий снаряд влучив у подвір'я житлового будинку, у Вовчанську також зафіксовано влучання у приватний будинок. Поранення зазнав 49-річний чоловік. У селі Петрівка Золочівської громади від ворожого артобстрілу загинула 67-річна жінка.

Також близько 22:00 22 січня ворог завдав ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по селищу Пісочин Харківського району. Зруйновано господарчу споруду, без постраждалих.

Запорізька область

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 20 населених пунктів, зокрема Вільне Поле, Времівка і Новопіль на Доннечині та Гуляйполе, Павлівка, Новоданилівка, Степове, Оріхів, Щербаки і Мала Токмачка Запорізької області.

Херсонська область

За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 25 разів обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Херсон армія РФ обстріляла 4 рази. Ворожі снаряди поцілили в суднобудівний завод та житлові будинки. Минулої доби через російські обстріли троє людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Донецька область

За добу на Донеччині через обстріли російськими окупантами поранено чотирьох цивільних: 3 - у Бахмуті та 1 - в Авдіївці.

Вночі стався масований артобстріл Авдіївки, влучання по центральній частині міста, хаотичні, поодинокі обстріли як старої частини міста, так і центральної. На ранок відбувся обстріл з РСЗВ "Град", влучання в районі автобази та комунального підприємства.

По лінії оборони навколо міста обстріли тривали майже всю ніч, штурмові дії — як вдень, так і вночі. Найактивніші напрямки — Новобахмутівка, Красногорівка, Промка. Обстріли тривають вздовж всієї лінії фронту.

Точаться активні бойові дії поблизу Бахмута та Соледара.

Вчора пізно ввечері — обстріл Часового Яру, пошкоджені багатоповерхівки. Протягом доби — активні наступальні дії в районі населених пунктів Новобахмутівка, Олександропіль. Вночі тривали обстріли позицій по лінії бойових дій в Очеретинській громаді.

Луганська область

Минулої доби ворожі атаки відбиті поблизу Стельмахівки і Новоселівського. Вищеназвані населені пункти ворог обстріляв на Куп'янському напрямку. На Лиманському напрямку під вогневе ураження росіян потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Серебрянське лісництво та Кузьмине. Ситуація в області залишається напруженою.