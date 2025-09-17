- Дата публікації
-
- Війна
РФ атакувала Україну 2 ракетами та 172 дронами: скільки цілей збито, а скільки влучило
Хоча більшість російських дронів було ліквідовано під час атаки на Україну, зафіксовані влучання на 13 локаціях.
Російські війська атакували Україну у ніч проти 17 вересня двома ракетами та 172 дронами різних типів. Сили протиповітряної оборони збили 136 безпілотників, не минулося без влучань.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
У ніч проти 17 вересня окупанти запустили по Україні:
балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;
зенітну керовану ракету С-300;
172 ударні дрони типу «Шахед», «Гербера» і безпілотники інших типів. Понад 100 із них — «Шахеди».
Станом на 09:30 українська ППО збила/придушила 136 ворожих дронів різних типів на півночі, півдні та сході країни.
Водночас було зафіксовано влучання ракет та 36 безпілотників на 13 локаціях.
Нагадаємо, у ніч проти 17 вересня російські загарбники атакували дронами Черкаську область. Зафіксовані пошкодження критичної інфраструктури.
Вдарив ворог і по Полтавській та Кіровоградській областях. Ціллю атаки були об’єкти інфраструктури, пошкоджені кілька будинків, виникли пожежі. На Кіровоградщині знеструмлена низка населених пунктів. В Одеській філії «Укрзалізниці» повідомили про припинення руху поїздів по двох напрямках.