Війна
РФ атакувала Україну 2 ракетами та 172 дронами: скільки цілей збито, а скільки влучило

Хоча більшість російських дронів було ліквідовано під час атаки на Україну, зафіксовані влучання на 13 локаціях.

Ірина Лаб'як
Ракетно-дронова атака на Україну

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська атакували Україну у ніч проти 17 вересня двома ракетами та 172 дронами різних типів. Сили протиповітряної оборони збили 136 безпілотників, не минулося без влучань.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч проти 17 вересня окупанти запустили по Україні:

  • балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;

  • зенітну керовану ракету С-300;

  • 172 ударні дрони типу «Шахед», «Гербера» і безпілотники інших типів. Понад 100 із них — «Шахеди».

Станом на 09:30 українська ППО збила/придушила 136 ворожих дронів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас було зафіксовано влучання ракет та 36 безпілотників на 13 локаціях.

Нагадаємо, у ніч проти 17 вересня російські загарбники атакували дронами Черкаську область. Зафіксовані пошкодження критичної інфраструктури.

Вдарив ворог і по Полтавській та Кіровоградській областях. Ціллю атаки були об’єкти інфраструктури, пошкоджені кілька будинків, виникли пожежі. На Кіровоградщині знеструмлена низка населених пунктів. В Одеській філії «Укрзалізниці» повідомили про припинення руху поїздів по двох напрямках.

