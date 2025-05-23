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- Війна
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РФ атакувала Україну балістикою і "Шахедами": скільки цілей збито
Вночі протиповітряна оборона активно працювала у всіх частинах України.
Вночі проти 23 травня армія РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М та випустила 175 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. ППО знищила 150 дронів.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
За інформацією ПС, протиповітряна оборона знешкодили 150 БпЛА типу Shahed: 91 дрон збито вогневими засобами ураження, 59 - локаційно втрачені. Сили ППО працювали на сході, заході, півночі, півдні та в центрі України.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина, Київщина, Житомирщина, Одещина, Чернівеччина та Івано-Франківщина.
Зауважимо, що росіяни вдарили ракетою з Ростовської області, а безпілотниками - із напрямків Міллерово, Курська та Приморсько-Ахтарська.
Нагадаємо, вночі в Україні було оголошено тривогу через загрозу ударів безпілотників. Дрони націлилися на західні області. Так, Івано-Франківську та Чернівецьку області атакували безпілотники. Милося без потерпілих.
Зазначається, що на Буковині ціллю ворога стала інфраструктура “УЗ”. Війська РФ атакували залізницю. Зафіксовано пошкодження. Минулося без жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів.
Окрім того, зранку росіяни випробовували новий дрон під час атаки на Одесу. Окупанти застосували БпЛА, який раніше не фіксували українські сили ППО.