РФ атакувала Україну балістикою і "Шахедами": скільки цілей збито

Безпілотник. / © ТСН.ua

Реклама

Вночі проти 23 травня армія РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М та випустила 175 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. ППО знищила 150 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

За інформацією ПС, протиповітряна оборона знешкодили 150 БпЛА типу Shahed: 91 дрон збито вогневими засобами ураження, 59 - локаційно втрачені. Сили ППО працювали на сході, заході, півночі, півдні та в центрі України.

Реклама

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина, Київщина, Житомирщина, Одещина, Чернівеччина та Івано-Франківщина.

Зауважимо, що росіяни вдарили ракетою з Ростовської області, а безпілотниками - із напрямків Міллерово, Курська та Приморсько-Ахтарська.

Нагадаємо, вночі в Україні було оголошено тривогу через загрозу ударів безпілотників. Дрони націлилися на західні області. Так, Івано-Франківську та Чернівецьку області атакували безпілотники. Милося без потерпілих.

Зазначається, що на Буковині ціллю ворога стала інфраструктура “УЗ”. Війська РФ атакували залізницю. Зафіксовано пошкодження. Минулося без жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів.

Реклама

Окрім того, зранку росіяни випробовували новий дрон під час атаки на Одесу. Окупанти застосували БпЛА, який раніше не фіксували українські сили ППО.

Дата публікації 20:17, 22.05.25 Кількість переглядів 10 Дрони своїми руками: як бійці збирають та вдосконалюють безпілотники