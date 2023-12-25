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РФ атакувала Україну дронами: де гриміли вибухи та скільки збили ворожих цілей

РФ атакувала Україну дронами: де гриміли вибухи та скільки збили ворожих цілей

Окупанти тероризують Україну / Фото: ТСН.ua

Окупанти продовжують терористичні атаки на Україну.

Російські окупанти у неділю, 24 грудня, випустили у бік України ударні безпілотники.

Про це повідомив Генштаб.

"Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 31 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України 29 ударних БпЛА знищено", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, вчора ввечері у деяких регіонах України лунала повітряна тривога. Вибухи, як повідомлялося, чули в Херсонській та Одеській областях.

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