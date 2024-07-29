РФ атакувала Україну дронами і ракетою: в яких областях лунали вибухи

Армія РФ у ніч на 29 липня атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої Донеччини та 10 ударними БпЛА типу Shahed із мису Чауда в Криму.

Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, до відбиття нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА Shahed-131/136. Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Своєю чергою, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що сили ППО знищили над областю шість "Шахедів" і ракету. Уламки пошкодили дві господарські споруди.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна потребує 25 систем Patriot, щоб повністю закрити своє небо. Наразі є позитивне рішення західних партнерів про надання п'яти систем ППО, на які чекає Київ.

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