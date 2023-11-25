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РФ атакувала вночі рекордною кількістю дронів: скільки вдалося збити та куди вони летіли

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РФ атакувала вночі рекордною кількістю дронів: скільки вдалося збити та куди вони летіли

Фото: Associated Press

доповнюється...

Вночі, 25  листопада, агресорка Росія випустила по Україні рекордну кількість ударних безпілотників. Зафіксовані пуски близько 75 дронів. Сили ППО збили 71 БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, а також командувач ПС Микола Олещук.

"Запущено близько 75 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136". 71 – знищено протиповітряною обороною", - поінформував Олещук.

Зазначається, що окупаційна армія запускала "Shahed" із двох напрямків: російського Приморсько-Ахтарська та району Курської області. Основний напрямок удару росіян була столиця - Київ.

Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести регіонах: у Київській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Кіровоградській областях. Найбільше "Shahed" сили ППО ліквідували на Київщині. Крім того, на Дніпропетровщині було знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

ПС наголосили, що до відбиття повітряної атаки залучено зенітні ракетні війська, тактичну авіацію, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби. За словами Миколи Олещука, майже 40% знищених безпілотників - в активі мобільних вогневих груп.

Дата публікації
Перегляди
848
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