РФ атакувала завод "Мотор Січ": що хотіли знищити окупанти

Цілями чергового російського ракетного удару 5 серпня були виробничі потужності підприємства "Мотор Січ".

Навіщо росіяни намагаються знищити це підприємство, розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан в коментарі "24 каналу".

За його словами, "Мотор Січ" – одне з провідних у світі виробництв зокрема з авіаційних двигунів, і саме тому ворог намагається його знищити. Експерт зазначив, що підприємство має виробничі потужності з виготовлення двигунів. Вони частково вивезені звідти. Проте самі комплекси на території підприємства залишились.

"Саме тому росіяни намагаються добити "Мотор Січ", щоб повністю виключити виробництво двигунів. Поки що окупанти можуть це зробити – дістати ракетами, адже виробництво розташовано неподалік від лінії фронту у Запорізькій області", – каже Світан.

Експерт нагадав, що "Мотор Січ" виготовляла кращі авіаційні двигуни серед країн колишнього Радянського Союзу та колишнього Варшавського договору.

"Не дарма Китай за допомогою "лівої схеми" намагався заводом "Мотор Січ" заволодіти. А зараз росіяни, розуміючи, що ніколи вони не побачать Запоріжжя та "Мотор Січ" вчиняють спроби її знищити, поки мають таку можливість", – підсумував Роман Світан.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року СБУ затримала тодішнього президента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва за підозрою у роботі на користь РФ.

У Мережі були опублікувані розмови В'ячеслава Богуслаєва з росіянами. Він бідкається на те, що по Запоріжжю прилітають російські ракети, проте закликає Путіна окупувати Україну.

Також повідомлялося, що Богуслаєв ще від 2000 року мав російське громадянство.

10 травня у ЗМІ з'явився документ, у якому колишній президент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв попросив включити його до списку осіб , які можуть бути відправлені на обмін до Росії.