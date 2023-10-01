Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

РФ атакувала житловий квартал Херсона – у вогняній пастці опинилися родина, зокрема немовля

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
233
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
РФ атакувала житловий квартал Херсона – у вогняній пастці опинилися родина, зокрема немовля

Пошкоджений будинок у Херсоні. / Фото: Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Російські загарбники продовжують щоденні удари по Херсонщині.

Російська окупаційна армія 1 жовтня з безпілотника атакувала житловий квартал Херсона. У вогняній пастці опинилися родина з немовлям.  

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Внаслідок ворожого удару виникла пожежа. У вогняній пастці опинилися четверо людей. Це мати і троє дітей, 3 та 5 років, а також 4-місячне немовля. На допомогу прийшли вогнеборці, які врятували херсонців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині з-під завалів будинку вдалося врятувати цілу родину.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
233
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація