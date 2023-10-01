РФ атакувала житловий квартал Херсона – у вогняній пастці опинилися родина, зокрема немовля

Російська окупаційна армія 1 жовтня з безпілотника атакувала житловий квартал Херсона. У вогняній пастці опинилися родина з немовлям.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Внаслідок ворожого удару виникла пожежа. У вогняній пастці опинилися четверо людей. Це мати і троє дітей, 3 та 5 років, а також 4-місячне немовля. На допомогу прийшли вогнеборці, які врятували херсонців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині з-під завалів будинку вдалося врятувати цілу родину.

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