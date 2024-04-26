РФ атакувала Суми та область: є "прильоти" і загиблі (фото)

Обстрілами пошкоджені багатоповерхівка та приватні будинки.
Російські війська 26 квітня скинули дві авіабомби на Суми та обстріляли цивільну інфраструктуру міста Білопілля в області.
Про це повідомили в МВС України.
Так, російські окупанти протягом двох годин обстрілювали з артилерії цивільну інфраструктуру Білопілля Сумського району.
Внаслідок атаки загинули дві жінки віком 77 та 69 років. Ще троє жінок зазнали поранень. Обстрілами пошкоджені багатоповерхівка та приватні будинки.
Російські війська також завдали авіаційного удару по промисловому об’єкту в Сумах. За попередніми даними, ворог застосував дві керовані авіаційні бомби.
На місцях ворожих атак працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби.
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До слова, раніше 26 квітня росіяни скинули КАБи на місто Дергачі у Харківській області. Внаслідок атаки постраждали четверо людей.
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