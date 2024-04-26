РФ атакувала Суми та область: є "прильоти" і загиблі (фото)

Російські війська 26 квітня скинули дві авіабомби на Суми та обстріляли цивільну інфраструктуру міста Білопілля в області.

Про це повідомили в МВС України.

Так, російські окупанти протягом двох годин обстрілювали з артилерії цивільну інфраструктуру Білопілля Сумського району.

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Внаслідок атаки загинули дві жінки віком 77 та 69 років. Ще троє жінок зазнали поранень. Обстрілами пошкоджені багатоповерхівка та приватні будинки.

Російські війська також завдали авіаційного удару по промисловому об’єкту в Сумах. За попередніми даними, ворог застосував дві керовані авіаційні бомби.

На місцях ворожих атак працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби.

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Наслідки обстрілу Білопілля на Сумщині 26 квітня / Фото: МВС України у Telegram

Наслідки обстрілу Білопілля на Сумщині 26 квітня / Фото: МВС України у Telegram

До слова, раніше 26 квітня росіяни скинули КАБи на місто Дергачі у Харківській області. Внаслідок атаки постраждали четверо людей.

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