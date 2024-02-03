РФ атакуватиме вздовж усієї лінії фронту, Путін кинув на "оборонку" $120 млрд: експерт про плани ворога

Селезньов певен, що армія РФ буде родити все можливе, аби подарувати якийсь "подарунок" диктаторові до його чергового "переобрання".

Щонайменше ще два наступні місяці російські окупанти будуть атакувати вздовж усієї 1350-км лінії бойового зіткнення.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу і колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, передає "Еспресо".

"Я думаю, щонайменше ще два місяці ми будемо постійно стикатися з тим, що ворог буде атакувати вздовж усієї 1350-км лінії бойового зіткнення, шукаючи у такий спосіб якоїсь шпаринки в українській системі оборонних і захисних споруд", – каже експерт.

Селезньов певен, що путінська армія буде робити все можливе, аби подарувати якийсь "подарунок" диктаторові до його чергового "переобрання". Тому виклики та ризики для ЗСУ експерт називає серйозними, особливо враховуючи пожвавлення бойових дій, зокрема на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

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"Я говорю не про ситуацію, а про тенденції. До того ж ми бачимо, наскільки буремні процеси нині відбуваються в районі Авдіївки та південніше від неї. І звісно, що ворог все ще марить тим, що зможе стабілізувати ситуацію на південному фасі російсько-українського фронту, зокрема в районі Роботиного та на лівому березі Дніпра Херсонської області. Дуже багато у противника планів. Але ключове питання полягає в тому, чи вистачить у ворожої армії ресурсів?", – зауважив полковник запасу ЗСУ.

РФ кинула на забезпечення своєї армії $120 млрд

Селезньов сказав, що 2024-й рік Росія спрямувала на забезпечення власної армії, тобто тієї частини, що задіяна у війні, а також на діяльність російського оборонно-промислового комплексу приблизно $120 млрд.

"Чи отримують тотожні результати фінансування українські сили? Відповідь все ще знаходиться у повітрі", – розмірковує експерт.

Він зауважив, що Україна отримає 50 мільярдів євро на найближчі чотири роки від ЄС, але ж далеко не всі ці гроші будуть спрямовані саме на забезпечення військових потреб українських Сил оборони.

"Отже, ми чекаємо новин з-за океану, однак як швидко там це рішення буде ухвалено, поки невідомо. Але те, що нині українська армія тут і зараз стикається з серйозним браком всього того, що потрібно на полі бою, це очевидно. Я думаю, що недарма генерал Залужний у своїй публікації для CNN деталізує, що саме потрібно українській армії в контексті того, що певні ресурсні можливості в наших західних партнерів вихолощені. Вони точно не зможуть забезпечити всі потреби українських Сил оборони на рівні 2023 чи 2022 років", – підсумував Владислав Селезньов.

Раніше у Bloomberg написали, що Кремль готується до нового наступу на Україну. Попри великі втрати, російський диктатор Путін переконаний, що його окупаційні війська можуть повернути ініціативу після місяців втрати позицій.

Видання Financial Times також оприлюднило статтю, в якій пише, що новий масштабний наступ на Україну окупанти планують уже влітку. Метою Москви може бути повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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