РФ атакує на 4 напрямках, в Білорусі готуються війська окупантів: головне зі зведення Генштабу ЗСУ

В Генштабі розповіли головні події на фронті за останню добу.

Протягом доби російські окупанти завдали 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Слов’янська та Краматорська, а також 2 авіаційних удари. Крім того, росіяни здійснили 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 1 лютого.

Генштаб нагадує, що загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Де окупанти наступають

Росіяни активно ведуть розвідку, на окремих напрямках готуються до наступу. Незважаючи на великі втрати, вони продовжують спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Загроза з півночі

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань окупантів не виявлено. На полігонах Білорусі триває підготовка військ противника. В той же час, у прикордонних з Україною районах, ворог утримує визначені підрозділи, не припиняє здійснювати мінометні та артилерійські обстріли по районах українських населених пунктів.

Серед них Клюси і Єліне Чернігівської області; Катеринівка, Вовківка, Олександрівка і Волфине - Сумської та Ветеринарне, Нескучне, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ і Бударки на Харківщині.

Ситуація на окремих напрямках

На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали райони Дворічної, Іванівки, Куп’янська, Кислівки, Котлярівки, Крохмального і Піщаного Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку росіяни обстріляли Невське і Діброву Луганської області та Терни і Серебрянку Донецької області.

На Бахмутському напрямку танкових та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили більш як 20 населених пунктів, зокрема, Времівка Донецької області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне і Новоданилівка на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Херсон, а також Дмитрівка Миколаївської області.

Злочини РФ на окупованих територіях

Загарбники продовжують використовувати цивільну інфраструктуру на окупованій території у власних цілях. Так, міську лікарню Дніпрорудного Запорізької області росіяни використовують як військовий шпиталь. Медикаменти та лікарів-хірургів привезено з РФ.

Удари у відповідь

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 3 райони зосередження живої сили та пункт управління окупантів.

Раніше у ЗСУ розповіли про ситуацію біля Бахмута. За словами військових, за добу там було знищено 360 російських військових.

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