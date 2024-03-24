РФ атакує на 5 напрямках: де окупанти намагаються прорвати оборону – головне зі зведення Генштабу

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Загалом протягом доби, 24 березня, на фронті зафіксовано 52 бойових зіткнення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загалом, ворог завдав 32 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Перемога та Попівка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку відбито 5 атак в районі Білогорівки Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

Противник завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Озерного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

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На Бахмутському напрямку відбито 5 атак в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки Донецької області. Росіяни завдади авіаційного удару в районі Залізного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Васюківка та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку відбито 8 атак в районах населених пунктів Бердичі, східніше Уманське, Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Очеретине та Новокалинове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Семенівка Донецької області.

Семенівка, Керамік, Новобахмутівка на карті / Фото: Deepstatemap

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка та Урожайне. Там ворог, за підтримки авіації, 17 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 населених пунктів.

На Оріхівському напрямку ворог 2 рази, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області.

Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Макарівка, Старомайорське Донецької області; Малинівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню таких населених пунктів, як Козацьке, Понятівка Херсонської області.

Удари у відповідь

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 3 артилерійських засобах та 1 станції РЕБ противника.

Раніше повідомлялося, що РФ вдарила по житлових кварталах прифронтової Красногорівки, внаслідок чого було поранено трьох людей.

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