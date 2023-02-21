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РФ атакує на 5 напрямках і нищить Херсон обстрілами: головне зі зведення Генштабу

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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РФ атакує на 5 напрямках і нищить Херсон обстрілами: головне зі зведення Генштабу

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У Генштабі розповіли головні події на фронті за останню добу.

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 21 лютого.

Протягом доби окупанти здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Херсона. Є жертви серед цивільного населення.

Генштаб нагадує, що загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Ситуація на окремих напрямках

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Ворожих обстрілів зазнали понад 20 районів населених пунктів Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. Серед них - Стрілеча, Мороховець, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Волохівка, Бударки, Бологівка та Колодязне.

  • На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв такі населені пункти – Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Іванівка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Федорівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали 18 населених пунктів. Зокрема, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Ступочки, Кліщіївка, Озарянівка і Торецьк Донецької області.
  • На Авдіївському та Шахтарському напрямках росіяни з артилерії накрили райони населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар.
  • На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали, зокрема, Новосілка, Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Магдалинівка, Павлівка, Кам’янське, Оріхів, Мала Токмачка - Запорізької.
  • На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони 14 населених пунктів, включаючи Милове, Томарине, Шляхове, Берислав, Миколаївка, Веселе, Антонівка та Велетенське.

Удари у відповідь

Авіація Сил оборони України за добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Раніше боєць ЗСУ розповів, що ситуація на Запорізькому напрямку стабільно складна.

Також повідомлялося, що Росія тримає у Чорному морі 5 кораблів. Носіїв крилатих ракет "Калібр" серед них немає.  

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Дата публікації
Перегляди
297
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