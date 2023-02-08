РФ атакує на 5 напрямках і завдала авіаударів біля Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки: головне зі зведення Генштабу

Авіація Сил оборони у відповідь завдала 24 удари по ворогу.

Російські окупанти намагаються взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області. Вони зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 8 лютого.

Злочинні обстріли цивільної інфраструктури

Протягом доби окупанти завдали 1 ракетного удару по цивільній інфраструктурі Слов’янська та 37 авіаційних ударів. Окрім того, ворог здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Берислава та Комишан Херсонської області.

Генштаб нагадує, що загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін – ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів, зокрема, Заруцьке, Вовківка, Сохани, Павлівка, Юнаківка, Садки і Миропілля Сумської області та Уди, Червона Зоря, Красне, Липці, Стариця, Верхня Писарівка, Амбарне, Фиголівка, Дворічна і Западне на Харківщині. Ворог завдав авіаударів неподалік Козачої Лопані та Олійникового Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив потрапили райони понад 15 населених пунктів. Серед них – Куп’янськ, Курилівка, Кислівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали, зокрема, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Миколаївка, Кліщіївка, Озарянівка, Олександро-Шультине, і Веселе Донецької області. А загалом – понад 20 населених пунктів. Ворог завдав авіаударів поблизу Іванівського.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під обстріли росіян потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива та Нескучне Донецької області. Авіаційні удари окупантів фіксувалися неподалік Авдіївки та Мар’їнки.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження окупантів зазнали Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки і Кам’янське на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Зміївка, Берислав, Шляхове, Львове, Тягинка, Антонівка, Янтарне, Берегове, Велетенське та Херсон.

Удари у відповідь

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Українські артилеристи та ракетники уразили:

2 пункти управління ворога,

2 райони зосередження живої сили,

склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів.

Раніше у Генштабі повідомили, що росіяни проводять щоденні обшуки, безчинства та грабежі місцевих жителів на окупованій Херсонщині.

Читайте також: