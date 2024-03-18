РФ атакує на семи напрямках: де намагаються прорватися окупанти – зведення Генштабу

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Загалом протягом доби, 18 березня, на фронті зафіксовано 56 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 60 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Велика Писарівка, Лукашівка, Пономаренки Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

Синьківка на карті / Фото: Deepstatemap

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку відбито 4 атаки в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

Терни на карті

На Бахмутському напрямку відбито 7 атак в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. РФ завдала авіаційного удару в районі Роздолівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Миколаївка, Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області.

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На Авдіївському напрямку відбито 7 атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Очеретине та Новобахмутівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне.

Там ворог, за підтримки авіації, 21 разів намагався прорвати оборону наших військ. Росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Велика Новосілка. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів.

Українські військові на одному із напрямків / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Приморське Запорізької області.

Роботине на карті

На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 3 атаки на позиції наших військ на лівому березі Дніпра. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Бургунка, Львове, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка Херсонської області.

Удари у відповідь

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 засобу ППО противника.

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