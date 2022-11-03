РФ наступає на трьох напрямках, авіація ЗСУ б'є у відповідь: головне зі зведення Генштабу

Російські окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 3 листопада.

Атаки ворога

Росіяни обстрідюють підрозділи Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснюють фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку. Вони продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом цієї доби противник завдав 3 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони більш як 25 населених пунктів. Зокрема, це Павлоград Дніпропетровської області та Авдіївка і Вугледар на Донеччині.

Зберігається загроза завдання нових ударів та задіяння ударних безпілотників, зокрема і з території Білорусі.

Ситуація на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Вильчики Чернігівської області та Стара Гута, Соснівка і Нововолодимирівка Сумської області;

напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Вильчики Чернігівської області та Стара Гута, Соснівка і Нововолодимирівка Сумської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Гатище, Козача Лопань, Огірцеве та Стрілеча. Ворог застосував ударний безпілотник;

напрямку – в районах населених пунктів Гатище, Козача Лопань, Огірцеве та Стрілеча. Ворог застосував ударний безпілотник; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Верхньокам’янського, Спірного та Званівки;

та напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Верхньокам’янського, Спірного та Званівки; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Соледар, Опитне, Нью-Йорк, Озарянівка та Курдюмівка;

напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Соледар, Опитне, Нью-Йорк, Озарянівка та Курдюмівка; на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах Мар’їнки, Новомихайлівки, Невельського та Водяного;

напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах Мар’їнки, Новомихайлівки, Невельського та Водяного; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з артилерії різних типів, у районах Вугледара, Кам’янського та Времівки.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Крім того, росіяни продовжували повітряну розвідку, активно задіюючи безпілотники. Здійснили понад 30 вильотів.

Удари у відповідь

Авіація Сил оборони протягом доби завдала по загарбниках 12 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили:

3 райони зосередження живої сили,

2 райони скупчення озброєння і військової техніки,

2 склади боєприпасів та інші важливі військові об’єкти російських окупантів.

Нагадаємо, що Росія обстріляла термінал в Миколаївському морському порту, який орендує китайська корпорація.

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