РФ атакує новим безпілотником з реактивним двигуном: у чому його небезпека

Безпілотник. / © ДСНС

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Уже кілька тижнів поспіль російські військові атакують Одеську область новим безпілотником “Бандероль”. Він оснащений реактивним двигуном та розвиває швидкість до 400-500 км/год.

Про це повідомив Сергій Бескрестнов з позивним Сергій Флеш, український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій.

“Відомо про нього дуже мало. З відкритих джерел (сайт ГУР) можна зрозуміти, що це скоріше не БпЛА, а баражуючий боєприпас, за аналогією з КАБ, але з реактивним двигуном”, - інформує фахівець.

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З його слів недостатньо інформації про цей БпЛА: невідомі ані носій, ані потужність заряду, ані дальність.

Флеш наголошує, що наразі фіксуються перші постійні випадки його застосування.

Нагадаємо, аналітики ISW пишуть про те, що Росія удосконалює тактику своїх смертоносних ударів дронами. Окупанти намагаються обійти українську оборону.