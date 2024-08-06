РФ атакує ракетами з Північної Кореї: експерт розповів, у чому їхня підступність і небезпека

Армія РФ відпрацьовує алгоритми застосування ракет з Північної Кореї. Зокрема, під час атаки по Києву та області вночі 6 серпня.

У чому небезпека застосування північнокорейських ракет, розповів військовий експерт Сергій Грабський в ефірі Radio NV.

"Для росіян немає особливого значення, влучить ця ракета чи не влучить. Для них не є великою проблемою точність ракети. Але разом з тим вони відпрацьовують алгоритми застосування цих ракет. Тому ми можемо нескінченно сміятися над тим, що ці ракети неточні, вибухають в повітрі, падають. Але вони становлять небезпеку як з воєнного погляду, так і з погляду терору", - розповів Грабський.

Втім, зі слів експерта, РФ може вдосконалювати ці ракети, "щоб зробити більш ефективними, більш смертоносними". Але навіть зараз - хоч ці повітряні цілі "не є високоточними, вони залишаються небезпечними".

"Ми вже бачимо, що ті ж самі іранці, є наочним прикладом. Уважно стежачи за тим, як використовуються їхні дрони, вони роблять певні удосконалення в своїх системах: нарощують їхню вантажопідйомність і точність. Тому треба розуміти, що таким чином йде війна цивілізованого світу і вісі зла, де обидві сторони випробують своє озброєння і бойову техніку", - каже Грабський.

Військовий експерт зауважує, і хоч Росія позиціонує себе як супермодернізовану військову державу, "але насправді вона змушена використовувати той непотріб, до якого може дотягнутися".

"Це так само свідчить про те, що незважаючи на ті всі декларації, Росія не в змозі забезпечити потреби цієї війни", - додав Сергій Грабський.

Нагадаємо, вночі 6 серпня російські ракети і безпілотники атакували Київську область. Внаслідок роботи сил ППО зафіксовано падіння уламків, які завдали пошкоджень. Минулося без потерпілих.

Тим часом Повітряні сили ЗСУ поінформували про те, що вночі РФ потужно вдарила різними ракетами і дронами. Зокрема, чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 по Київській області.

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