РФ атакує Україну авіабомбою вагою 500 кг: розвідка попередила про небезпеку

За даними західної розвідки, одна авіабомба може завдати шкоди на площі в кілька сотень метрів.

Російська авіація почала частіше використовувати касетну бомбу РБК-500 вагою 500 кг проти українських військових.

Про це інформує Міністерство оборони Британії, посилаючись на дані розвідки.

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За інформацією розвідників, РБК-500 застосовуються проти українських сил на Вугледарському напрямку та поблизу Авдіївки в Донецькій області.

"Залежно від варіанту, кожен РБК-500 викидає приблизно від 100 до 350 суббоєприпасів. У свою чергу, кожен суббоєприпас зазвичай детонує або сотнями високошвидкісних осколків або одним більшим протитанковим зарядом", - попереджає розвідка.

У відомстві додають, що завдяки великій кількості суббоєприпасів, одна авіабомба може завдати шкоди на площі в кілька сотень метрів.

"Існує реалістична ймовірність того, що, як і у випадку з іншими бомбами, що скидаються з повітря, Росія, ймовірно, нещодавно інтегрувала в РБК-500 комплект керованого дистанційного планування UMPC. Це дозволяє літаку-носієві випускати боєприпаси за багато кілометрів від цілі. Російські комплекти бомб загалом показали низьку точність", - зазначили розвідники.

Нагадаємо, як раніше повідомляв військовий експерт, окупанти мають хитрий план щодо ЗСУ під Бахмутом.

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